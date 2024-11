Boca Juniors sondou nome de Felipão para ser o novo técnico

Em palavras ditas para a ‘Radio Super Deportivo’, Scolari aponta que não chegou, necessariamente, a manter contato direto com alguém da cúpula boquense. Na época, o próprio presidente do clube, Juan Román Riquelme, tratava pessoalmente das possibilidades.

Felipão afirmou que ficou sabendo, por um intermediário, que o seu contato foi pedido pelo mandatário do Boca Juniors. Entretanto, o tema não evoluiu, também, por uma espécie de “promessa” dele em relação a não assumir nenhuma função até o fim de 2024.

“Eu não conversei com Riquelme ainda. Eu sei que ele solicitou há pouco tempo o meu telefone para que a gente conversasse um dia. Mas já coloquei que não ia conversar até o fim do ano com nenhum clube porque tenho algumas coisas a fazer aqui (no Rio Grande do Sul). Depois falaria sobre futebol normalmente com qualquer pessoa. Infelizmente, não posso agora devolver esse carinho que quem sabe o Riquelme tenha oportunizado a mim.”

Desse modo, a tendência é que Felipão termine a temporada tendo, como último trabalho, o Atlético-MG. Entre o fim do ano passado e o início de 2024, foram 41 jogos com 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas. Logo após sua saída, o time de Minas Gerais contratou o treinador que segue no cargo, Gabriel Milito.