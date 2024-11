Atlético x Flamengo: Sensitivo faz previsões pesadas para final da Copa do Brasil e crava campeão

Atlético e Flamengo decidem a Copa do Brasil no próximo domingo (10), na Arena MRV. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e, com isso, tem uma grande vantagem para a partida de volta. No entanto, um sensitivo fez uma previsão nada agradável para os flamenguistas.

De acordo com Rodrigo Tudor, o Flamengo enfrentará dificuldades, mas fará uma grande partida. Além disso, as cartas favoreceram o Galo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Para o Atlético, saiu a carta da estrela. É uma carta muito positiva no tarô, mas o Galo precisa manter a calma nos primeiros 20 minutos do jogo. Vai ser bem acirrado. A estrela apareceu. A roda da fortuna é a carta do diabo, que traz muitas oscilações, mas ainda assim está favorável para o Galo. Está positivo para o Galo. Mas, de jeito nenhum, será um jogo fácil”, destacou Tudor.