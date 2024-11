Atlético x Flamengo: Hulk relembra goleada sobre David Luiz no futebol português

Hulk posta foto do perfil 'Museu do Porto' da goleada sobre o Benfica, no Campeonato Português de 2010/11

Atlético e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), na Arena MRV, pela grande final da Copa do Brasil. Precisando reverter um placar adverso após a derrota por 3 a 1 no primeiro jogo, Hulk postou no Instagram uma lembrança de quando jogava pelo Porto e goleou o Benfica, time de David Luiz na época.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A postagem foi feita no perfil “Museu do Porto”. A imagem mostrava Hulk e David Luiz, com o atacante correndo em direção à bola e o defensor levantando.