Zé Love corre risco de bloqueio de prêmios na Fazenda 16 por dívidas

O ex-jogador Zé Love é alvo de mais uma ação judicial. Dessa vez, ele vai sofrer bloqueio de qualquer premiação em dinheiro na 16ª edição do programa “A Fazenda”, da TV Record. A decisão envolve o não cumprimento de um acordo pela falta de pagamento do aluguel de um terreno, referente a uma fazenda, a qual abriga uma pequena plantação de milho.

Em setembro de 2016, o ex-atacante alugou um espaço em área rural na Fazenda Bela Vista, localizada em Promissão. A intenção era promover exploração agropecuária, em um terreno de 200 x 500 metros. A quantia mensal do pagamento era de R$ 3.750, mas, com a antecipação de seis meses, em apenas uma parcela de R$ 22,5 mil. No entanto, Zé Love não cumpriu com o acordo por vários meses, o que gerou um débito de R$ 99 mil em 2020. No atual cenário com os juros e correções, a dívida chega a quase R$ 243 mil.

Apesar de ainda estar na disputa da “A Fazenda”, o ex-jogador apresentou a sua defesa no processo, por meio de seus representantes jurídicos.