Vini Jr organiza doação para Valência com companheiros de Real Madrid

De acordo com rádio local, brasileiro lidera o elenco merengue para ajudar as vítimas da enchente que afetou a Espanha

Os jogadores do Real Madrid se organizam para realizar uma doação para as vítimas da enchente que afetou a cidade de Valência, na Espanha. Assim, segundo a rádio “Cadena Ser”, Vini Jr tem exercido o papel de líder na ajuda do elenco merengue.

Ainda segundo a estação, o brasileiro decidiu tomar a frente da situação. Ele propôs que os atletas fizessem doações para ajudar a cidade neste momento difícil. Dessa forma, todos os companheiros concordaram e tentaram não tornar pública a ajuda.

Além disso, o clube merengue também decidiu colaborar com as vítimas da enchente e anunciou que fará a doação de um milhão de euros para os mais necessitados nesta tragédia da tempestade Dana.