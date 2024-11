Torcedor que levou cabeça de porco para Itaquera se defende: ‘Provocação sadia’

Osni Fernando Luiz confirma que comprou parte do animal, mas nega que tenha atirado no gramado em Corinthians x Palmeiras

Osni Fernando Luiz, torcedor que levou uma cabeça de porco para a Neo Química Arena, no clássico entre Corinthians e Palmeiras, prestou depoimento à Polícia Civil (Drade), nesta quarta-feira. Ele, aliás, assinou um termo, conseguiu liberação e se defendeu após o acontecimento inusitado.

“A provocação é sadia. Eu não peguei uma barra de ferro para agredir. Não dei soco em ninguém. Eu acho que o futebol tem que parar com isso, o futebol raiz tem que viver. Na época de 90 todo mundo ia junto para o estádio e brincava com o outro. E hoje em dia estão acabando com o futebol”, disse.