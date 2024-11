Thierry Henry se torna alvo de críticas após ironizar Arsenal em transmissão ao vivo

2 November 2021; Thierry Henry, Assistant Coach, Belgium National Team, on Centre Stage during day one of Web Summit 2021 at the Altice Arena in Lisbon, Portugal. Photo by Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile Crédito: Harry Murphy / Web Summit / Sportsfile

Um momento descontraído da transmissão da CBS Sports, durante a rodada da Champions League, causou uma profusão de críticas a Thierry Henry nas redes sociais. Isso porque o ex-jogador desagradou alguns torcedores do Arsenal ao fazer uma brincadeira em alusão aos vices recentes do clube, que não vence a Premier League há 20 anos. No clima das eleições americanas, vencida por Donald Trump, a emissora CBS Sports abriu uma votação para eleger o comentarista favorito do público. Henry terminou a enquete atrás de Kate Abdo – campeã com 32,2% dos votos -, e brincou sobre o resultado. “Sou como o Arsenal, sempre o segundo melhor em todas ocasiões”, disse Thierry. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quando seu amigo atira em você para impressionar garotos legais”, escreveu um internauta no X. Outro torcedor corroborou com o comentário e questionou: “Por que cagar no seu próprio clube?”.