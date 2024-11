Textor fala sobre interesse do Vasco no Nilton Santos: ‘Nós podemos ajudar’

Empresário destaca que relação do Alvinegro com o Cruz-Maltino é sadia e cita o interesse do Lyon, da França, pelo futebol de Rayan

Após a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, John Textor, dono da SAF alvinegra, falou sobre o interesse do Vasco em contar com o estádio durante as obras de São Januário. Assim, o empresário afirmou que independente do acerto com Rayan, que negocia com seu outro clube, o Lyon, da França, irá ajudar o rival.

“Eu chamei aqui de “meu estádio” naquela noite que perdemos para o Palmeiras, mas não é meu estádio, é da cidade. Temos que ajudar uns aos outros. Temos uma relação divertida com o Vasco. Somos rivais mas temos uma ótima relação, há respeito entre todos. Eles precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Se não tiver nada acontecendo nós podemos ajudar”, disse.

Além disso, o milionário afirmou que as negociações passam por Thairo, CEO do Botafogo, e Pedrinho, presidente do Vasco. Para Textor, o acordo não é tão simples, visto que o Nilton Santos recebe, anualmente, shows de grande porte, como os de astro internacionais (Taylor Swift e Bruno Mars).