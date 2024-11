Raphinha e Lewandowski brilham, e Barcelona goleia mais uma na Champions

LEIA MAIS : Santos se anima com chance de ver Neymar livre no mercado, mas prega cautela

Dando sequência à sua grande fase, o Barcelona goleou, nesta quarta-feira (6), o Estrela Vermelha (SER), fora de casa, no estádio Marakana, em Belgrado, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Com mais um show de Raphinha e Lewandowski, os Culés fizeram 5 a 2 nos donos da casa. O brasileiro participou de três gols, enquanto o polonês anotou dois, chegando aos 99 em jogos de Liga dos Campeões. Silas e Milson foram os autores dos gols sérvios.

Se a linha de Hansi-Flick funcionou como um verdadeiro relógio suíço num primeiro momento, depois, deixou Iñaki Peña na mão. Afinal, o goleiro ficou vendido quando viu Silas ficar na cara do gol após ótima enfiada de Krunic. O camisa 15, que leu bem a linha de impedimento adversária, ficou em condição legal antes de tocar de cavadinha na saída do arqueiro para marcar, então, um lindo gol no Marakana.

Uma das grandes características deste time do técnico Hans-Dieter Flick é a defesa alta, com direito a linha de impedimento milimetricamente treinada. Logo aos 4′, uma prova dessa força aconteceu quando Elsnik ficou na cara do gol e mandou para o fundo do barbante. O jogador, porém, estava impedido por conta da jogada ensaiada barcelonista.

O Barcelona queria mais: novamente com Koundé, que cruzou rasteiro para trás, encontrando Raphinha completamente livre. De primeira, da meia-lua, o brasileiro deu uma tacada de sinuca para mandar no cantinho de Ilic. Com o placar elástico e a vitória praticamente garantida, visto que os donos da casa não demonstravam reação, Flick retirou jogadores como o próprio Raphinha, de Jong e Pedri, visando a sequência da temporada.

No começo da etapa final, o Barça poderia ter ampliado com o próprio polonês. Mas, após passe de Raphinha, o craque errou o alvo, mesmo quase de dentro da pequena área. Pouco depois, aos 7′, ele se redimiu. Em jogada que mais lembrava um treino, Koundé teve muita liberdade para cruzar por baixo para Lewandowski. Ele, de coxa, anotou o terceiro, seu 99º gol em Liga dos Campeões.

O Barcelona retomou a liderança do placar com o artilheiro Lewandowski. Yamal desceu pela direita, cortou para o meio e tocou para Pedri, que ajeitou para Raphinha. O brasileiro chutou de fora da área e acertou novamente a trave, com Lewa complementando o rebote para o gol vazio, aos 42′.

Koundé; o homem-assistência

E não é só Raphinha que gosta de deixar companheiros na cara do gol. Afinal, o zagueiro/lateral Koundé contribuiu com sua terceira assistência no jogo – todas no segundo tempo. Aos 31′, ele assistiu Fermín López, que só tirou do goleiro para ampliar a surra catalã. Daria tempo também para o Estrela Vermelha reduzir o vexame, com um belo gol de Milson, aos 39′: 5 a 2.

Próximos passos

O Barcelona, que chega à terceira vitória em quatro jogos, sobe, então, para sexto, com nove pontos na Champions. Antes do próximo compromisso pela competição, contra o Brest, no dia 26, em casa, o Barça ainda encara Real Sociedad, no domingo (10), e Celta, dia 23 – ambos longe de casa.

O Estrela Vermelha, por sua vez, se volta para a Super Liga da Sérvia, onde é líder com 12 vitórias e um empate em 13 jogos. A equipe da capital enfrenta o Beograd (domingo) e o Jedinstvo (dia 23) antes de encarar o Stuttgart, pela quinta rodada da Champions, no dia 27. Com a derrota, a quarta em quatro jogos, o Estrela Vermelha fica, dessa forma, em 35º (penúltimo).