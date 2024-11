Rafael Paiva explica ausências de Emerson e Coutinho no Vasco

Ao entrar em campo contra o Botafogo, na última terça-feira (5), o Vasco contou com vários desfalques. Alguns já conhecidos, como David, Adson, Estrella e Paulinho. Mas o técnico Rafael Paiva também não pode contar com Emerson Rodríguez e Philippe Coutinho.

O primeiro, aliás, foi desfalque de última hora. Afinal, ele não treinou no domingo (3) e recebeu punição do clube não sendo relacionado para o clássico do Nilton Santos, vencido pelo Glorioso. Após o jogo, o treinador falou sobre o ocorrido em entrevista coletiva no estádio do Botafogo.

“O Emerson (Rodríguez) teve um problema familiar no domingo (3). Era um treino muito importante para a gente, onde a gente ia decidir a equipe. Institucionalmente, o Vasco optou por não relacionar o jogador. A gente tem que mostrar nesses momentos que a gente acredita no grupo que tem. No profissionalismo, isso é muito importante”, explicou, antes de avaliar a entrada do substituto de Emerson; Jean David: