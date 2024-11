Palmeiras treina de olho no Grêmio, e Aníbal Moreno convoca torcida para reta final do Brasileiro

O Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vê no Allianz Parque o seu grande trunfo para reagir na tentativa de superar o Botafogo, primeiro colocado. Após o treino desta quarta-feira (6), o meio-campista Aníbal Moreno pediu para a torcida jogar junto com o time na partida de sexta, contra o Grêmio, pela 33ª rodada.

“Nossa torcida é muito grande e vai nos ajudar até o fim. Estaremos juntos dentro do Allianz Parque para somar mais três pontos na competição”, disse o volante argentino.

Com apenas um ponto somado nos últimos seis possíveis, o Verdão viu o time carioca disparar na ponta da competição com 67 pontos, seis a mais do que os alviverdes. Em meio ao cenário desfavorável, Moreno enfatizou que o elenco não vai jogar a toalha.