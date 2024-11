Motorista acusa John Kennedy, do Fluminense, de provocar batida de carro

Versão do homem ainda não foi confirmada pela polícia e também não se sabe quem estava dirigindo o veículo do jogador Crédito: Jogada 10

O nome de John Kennedy, do Fluminense, está envolvido em nova polêmica em 2024. O atacante envolveu-se em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (6), conforme informou um motorista ao programa Balanço Geral, da TV Record. O jogador teria provocado a batida e fugido do local. “Ele colidiu na traseira do meu carro, do lado esquerdo. Quando desci do carro para verificar, ele saiu em alta velocidade na direção da Rua Leopoldo Bulhões, ali por Manguinhos, Mandela. Mas fui atrás dele. Ao chegar próximo, meu irmão conseguiu fotografar a placa do veículo. Era uma BMW 320. Na subida da Linha Amarela, eu o perdi de vista”, contou o motorista à emissora do Rio de Janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O homem, que é torcedor do Fluminense, tentou contato com John Kennedy por meio das redes sociais, mas não obteve resposta. “Quando acabou o trânsito, o carro saiu disparado, não dava para acompanhar porque era uma BMW 320. Não era para se tornar pública essa situação. Sou torcedor tricolor, sócio do clube. Tentei pelas redes sociais, tanto do JK, quanto do Fluminense, mas não obtive sucesso”, contou. Posição de John Kennedy O Fluminense não foi comunicado do acidente e diz desconhecer o caso. A assessoria pessoal do jogador, entretanto, diz que o atacante também não irá se manifestar sobre o caso. Contudo, não negou sobre o caso.