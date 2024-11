Magnata grego tem interesse na compra da SAF do Vasco

Dono do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis quer adquirir clube no Brasil e pode investir no clube carioca Crédito: Jogada 10

A diretoria do Vasco busca investidores para a compra da SAF do clube, porém ainda nada encaminhado. Contudo, o grupo do magnata grego Evangelos Marinakis apareceu recentemente como uma possibilidade. De acordo com a informação do jornalista Jorge Nicola, o empresário tem interesse em adquirir um clube do Brasil. Assim, a saf vascaína é alvo. Marinakis é dono de Nottingham Forest (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Rio Ave (Portugal). Ele pretende expandir sua rede para outros mercados. Assim, ele contratou neste mês o executivo brasileiro Edu Gaspar, que trabalhava no Arsenal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A família de Marinakis é dona da Capital Maritime Group, empresa que conta com uma frota de dezenas de navios e cujo patrimônio é apreciado em R$ 22 bilhões.

Torcedores ‘atacam’ perfil do empresário Diante da possibilidade, os torcedores do Vasco entraram em seu perfil nas redes sociais. Entre diversos comentários em grego, diversos brasileiros resolveram escrever “Vasco” e mandar mensagens tentando “convencer” Marinakis de comprar as ações da SAF vascaína. As fotos do perfil de Evangelos Marinkis costumam receber entre 30 e 50 comentários. Porém, a sua última foto tem mais de 1 mil mensagens e muitas de vascaínos. Por conta disso, os comentários no seu perfil foram limitados.

Entenda o caso do Vasco Em maio, a Leandehall entrou na Justiça contra a 777 e acusou a antiga parceira do Vasco de fraude por pegar empréstimo de US$ 350 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual). Além disso, revelou que a empresa dava como garantia ativos que não lhe pertenciam ou sequer existiam. O fundo inglês, portanto, acredita que a empresa de Josh Wander é “marionete” de outra companhia, a A-CAP, seguradora norte-americana. Neste cenário, acredita-se que a 777 deva mais de R$ 10 bilhões. No momento, a seguradora americana negocia com o Vasco a venda da SAF do clube, que antes era da empresa de Josh Wander. A arbitragem na Fundação Getúlio Vargas (FGV) voltou a correr no último dia de outubro.