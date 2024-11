Lazio x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (7), a Lazio recebe o Porto às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em partida válida pela quarta rodada da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Como chega a Lazio

Em casa, a Lazio chega embalada para conquistar mais um resultado positivo nesta edição da Liga Europa. O time italiano é um dos três que ainda estão com 100% de aproveitamento na competição, ao lado de Tottenham e Anderlecht, na briga pela liderança.

Contudo, o zagueiro espanhol Patríc Gil, lesionado, é o desfalque de última hora para o jogo desta quinta-feira. Assim, ele se junta ao lateral Lazzari no departamento médico do clube.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto está se recuperando na competição após estrear com derrota para o Bodo/Glimt por 3 a 2. Depois, empatou com o Manchester United por 3 a 3 e, na rodada mais recente, venceu o Hoffenheim por 2 a 0. Assim, o time português está na 15ª posição, com quatro pontos.