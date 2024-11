Lateral do Orlando City, Rafael Santos fala sobre formato de playoffs da MLS

Jogador está em sua segunda temporada no Orlando City e está disputando os playoffs da liga pela segunda vez

Em sua segunda temporada no Orlando City, Rafael Santos está disputando os playoffs da MLS pela segunda vez. Nos Estados Unidos, o mata-mata tem um formato diferente. A classificação acontece após uma série de melhor de três jogos, com a equipe classificada precisando vencer dois, seja no tempo normal ou nos pênaltis. Assim, o jogador acredita que o formato dá mais equilíbrio nas partidas.

“A MLS tem um formato diferente, com a série melhor de 3, mas creio que dá mais equilíbrio e competitividade. Com esse formato, acredito que as equipes saem mais para o jogo, para buscar o resultado, mesmo fora de casa, já que o empate leva para os pênaltis”, relatou.

