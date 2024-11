Justiça revoga prisão de suspeito por emboscada de palmeirenses

Um dos suspeitos da emboscada de palmeirenses ao ônibus com torcedores do Cruzeiro, alvo de um pedido de prisão, teve a ordem judicial revogada nesta quarta-feira (6). A solicitação de soltura partiu da própria Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

Segundo informações do Estadão, a decisão ocorreu após a defesa de Henrique Moreira Lelis apresentar provas à Polícia Civil, mostrando que ele estava a 400 quilômetros de distância de onde o crime aconteceu. Além disso, o trajeto da residência do homem até o local leva aproximadamente quatro horas.

Para comprovar o fato à Polícia, a defesa apresentou o cartão de embarque de Lelis para a viagem de Goiânia ao Rio. Também foram entregues recibos de táxi e imagens dele operando máquinas em um supermercado no Rio de Janeiro, no domingo, dia 27. Esse foi o dia em que o crime ocorreu, no final da madrugada. Ainda segundo o site, a investigação confundiu Henrique com outro homem que estava no local ao analisar imagens das câmeras da Guarda Civil de Mairiporã.