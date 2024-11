John Textor, do Botafogo, revela que Igor Jesus esta na mira de sete clubes europeus

Cobiçado! Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo desde que chegou na equipe, na última janela de transferências. Dessa forma, John Textor, acionista majoritário da SAF do Alvinegro, revelou após a vitória da equipe por 3 a 0, no clássico contra o Vasco, no Nilton Santos na terça-feira (5), que sete clubes europeus estão interessados no jogador.

O West Ham é um deles. O clube da Inglaterra sinalizou uma proposta pelo jogador de 30 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$ 225 milhões pelo jogador. No entanto, focado na reta final da temporada com o Botafogo, o atacante ”ignorou” a situação.

“Eu falei com West Ham, mas conversei com quatro times da Premier League, dois de La Liga e uma equipe alemã. Mas eu disse a eles que ele está focado no campeonato. Ele é o protótipo do atacante perfeito, gira, se move, é dinâmico, corre, tem habilidades de finalização, impressionou muitas pessoas. Temos muito interesse nele”, contou Textor.