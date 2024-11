Janderson decide, e Atlético-GO vence o Atlético pelo Brasileirão

Atacante entra no segundo tempo, marca único gol do Dragão da partida e ajuda equipe chegar aos 25 pontos, porém segue na lanterna

O duelo começou bastante pegado, com muitas faltas e cartões amarelos para ambos os times. Aliás, Milito, do Galo, precisou substituir Paulo Vítor, temendo que o volante recebesse o segundo amarelo e fosse expulso. Em seu lugar entrou Otávio. No geral, tanto o Dragão quanto o time mineiro finalizaram ao gol duas vezes cada no gol, mas sem grandes defesas dos goleiros.

Com a vitória, o Dragão chegou aos 25 pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão e praticamente rebaixado. Já o Atlético-MG é o décimo colocado, com 41 pontos. O time mineiro segue focado nas Copas do Brasil e Libertadores, mas deve no Brasileirão.

No aquecimento antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, o Atlético-MG foi até o Antônio Acciolly, em Goiânia, enfrentar o Atlético-GO e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0. O atacante Janderson, em linda jogada invadindo a área do Galo, chutou na saída do goleiro e garantiu os três pontos para o Dragão , na partida válida pela 32ª rodada, que ocorreu nesta quarta-feira (06). Gabriel Milito, aliás, mesclou a equipe e colocou alguns titulares, entre eles, Guilherme Arana e Rubens.

Dragão garante a vitória com Janderson

No segundo tempo, o Atlético-MG conseguiu um controle mínimo da partida. Assim, Rubens teve uma grande chance, chutou cruzado e passou a bola na frente de Deyverson, que não conseguiu marcar. Pelo lado do Dragão, muitas mudanças, mas zero efetividade em campo. Luiz Fernando teve a melhor chance dos mandantes quando arriscou de fora da área e levou perigo a Gabriel Delfim. Palacios, que entrou na etapa inicial, também teve uma grande chance e chute muito próximo da trave. Todavia, no apagar das luzes, Janderson, que entrou no decorrer da partida, invadiu a área em velocidade e bateu na saída de Gabriel Delfim, garantindo a vitória do Dragão por 1 a 0 em seus domínios.

Próximos passos das equipes

O Dragão volta a campo no sábado (09) e, novamente atuando em seus domínios, receberá o Bragantino. Já o Atlético-MG, pelo Brasileirão, joga no dia 13, no Maracanã, contra o Flamengo. Antes disso, no entanto, enfrentará o mesmo adversário na final da Copa do Brasil, no domingo (10).