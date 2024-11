Jair continua em tratamento no Santos e ainda é dúvida para o jogo decisivo

Zagueiro teve uma inflamação no músculo do quadril direito e ainda não sabe se atuará no duelo contra o Coritiba, no dia 11, pela Série B

O defensor Jair segue com trabalhos internos para retornar ao time do Santos. Ele é dúvida para a partida contra o Coritiba, na próxima segunda-feira, dia 11, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jair sofreu uma inflamação no músculo do quadril direito. Antes da contusão, o zagueiro era titular na equipe comandada por Fábio Carille. Em sua ausência, Basso e Gil passaram a formar a dupla defensiva no Peixe. Formado no clube paulista, Jair soma 22 jogos, 20 deles na Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Sem acordo no Allianz, Santos vai encerrar 2024 atuando na Vila Belmiro