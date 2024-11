Influenciador e astro ex-Manchester United viralizam ao conversar em português

O meio-campista Paul Pogba, da Juventus e ex-Manchester United, viralizou novamente ao falar em português. Desta vez, o jogador francês virou destaque nas redes sociais em uma espécie de simulação de uma conversa no idioma com o influenciador norte-americano Speed.

Pogba passou a ter contato com o português ainda nas categorias de base do Manchester United, quando convivia com o volante Andreas Pereira, atualmente no Fulham. Além do atacante lusitano Rafael Leão, que defende o Milan. Com os companheiros, o meio-campista francês passou a frequentar uma churrascaria brasileira na cidade inglesa. No local, experimentou guaraná e se apaixonou por picanha.

As inspirações em Ronaldinho Gaúcho e Robinho também influenciaram o interesse no idioma.