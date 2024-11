Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, ‘rompe’ com irmã em meio à crise familiar

“ Georgina Rodríguez está de relações cortadas com a irmã Ivana Rodríguez. Depois de passarem um verão bastante afastadas, mas com uma reconciliação consumada, hoje sabemos que Georgina Rodríguez e Ivana Rodríguez entraram mesmo em rutura e nem sequer se seguem nas redes sociais”, noticiou Adriano.

A ruptura das irmãs Rodríguez tem movimentado o ‘setor de especulações’ da mídia internacional nesta quarta-feira (06). O que se tratava apenas de rumor tornou-se certeza após Georgina, esposa de Cristiano Ronaldo , e Ivana se bloquearem nas redes sociais: estão brigadas. Além disso, a mulher do astro português fez questão de apagar todos registros ao lado da irmã de seu perfil no Instagram.

“Isto entre irmãs torna-se complicado em uma família tão complexa e quando há diferenças sociais. Uma tem e a outra não tem, mas acho que faz parte do ciclo da vida, sendo normal. Acho que parte do natural que haja esses arrufos”, opinou o apresentador do ‘V+ Fama’.

Além do ‘V+ Fama’, sites como o ‘El Mundo’ e o ‘The Sun’ relacionam o desentendimento entre irmãs às “diferenças sociais”. Uma das especulações indica que “há ciúmes entre as duas, e Ivana acha alegadamente que Georgina vive numa bolha. E, por fim, não lhe prestou apoio depois de uma gravidez problemática”.

Georgina Rodríguez

A modelo e empresária conheceu Cristiano Ronaldo em 2016, quando ainda trabalhava em uma loja da Gucci em Madrid, na Espanha. O casal está junto desde então e, inclusive, tem dois filhos frutos da relação: Alana Martina e Bella Esmeralda. Os dois se casaram com um acordo milionário em caso de separação – uma iniciativa do ex-agente do astro português a fim de proteger o patrimônio do atleta.

