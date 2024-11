Genoa x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), pela abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano

A partida desta quinta-feira (7) terá a transmissão do serviço de streaming Disney+

Dessa forma, os dois times viveram momentos opostos na rodada anterior. Enquanto os donos da casa venceram o Parma, fora de casa, por 1 a 0, os visitantes perderam para o Empoli, também por 1 a 0, no Carlo Castellani.

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Italiano, Genoa e Como medem forças nesta quinta-feira (7), às 16h45 (de Brasília), no Luigi Ferraris. Assim, as equipes fazem um confronto direto na luta para se distanciar dos times que formam o G3 e ter uma campanha mais tranquila, longe de uma possível queda ao fim da temporada.

Como chega o Genoa

Desde o início da temporada, a equipe não consegue emendar uma sequência de vitórias para se distanciar da zona de rebaixamento. Nesse sentido, no momento, ocupa a 17ª colocação, com 9 pontos, um à frente dos três últimos: Monza, Veneza e Lecce. Além do Parma, o Genoa também bateu o Monza nessas onze primeiras rodadas e tenta vencer a primeira como mandante.

Como chega o Como

O Como 1907 também ocupa a parte de baixo da classificação nesta fase inicial do Calcio, na 15ª colocação. Dessa forma, a equipe do técnico Cesc Fabregas também soma 9 pontos, porém está à frente do adversário por ter o saldo de gols superior. Ao longo da campanha, aliás, a equipe conquistou dois triunfos em onze rodadas, sobre Atalanta e Hellas Verona.

GENOA X COMO

Campeonato Italiano – 12ª Rodada

Data e horário: 7/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Luigi Ferraris, Genoa (ITA)

GENOA: Leali; Vogliacco, Vásquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martín; Pinamonti, Ekhator (Balotelli). Técnico: Alberto Gilardino.

COMO: Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Técnico: Cesc Fabregas

Árbitro: Antonio Rapuano

Assistentes: Dario Cecconi e Andrea Zingarelli

VAR: Danielle Paterna