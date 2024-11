Flamengo vence, se segura no G4 e mantém má fase do Cruzeiro no Brasileirão

Em duelo de finalistas da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. O zagueiro David Luiz marcou o único gol da partida em cobrança de falta no segundo tempo. A equipe carioca ainda teve um gol de anulado de Alcaraz. Mas o time de Filipe Luís foi mais consistente, enquanto a equipe de Diniz lutou, porém faltou mais capricho.

Com o resultado, o Flamengo mantém boa sequência e se segura no G4, com 58 pontos, dois a mais que o Inter. Do outro lado, o Cruzeiro segue com dificuldades, mas se mantém na oitava posição, com 44 pontos. Agora, o Rubro-Negro se concentra para a decisão contra o Atlético, no domingo, às 16h, na Arena MRV. Do outro lado, a Raposa joga contra o Criciúma, no sábado, às 19h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Faltou chutes?!

Cruzeiro e Flamengo tiveram uma estratégia similar no primeiro tempo, com tentativas de roubadas de bola no ataque e valorização da posse de bola. No entanto, faltou mais finalizações para balançar as redes. Dentro de casa, a Raposa teve ímpeto, com Kaio Jorge, em bicicleta, e Villalba. Porém não passaram pelo goleiro Rossi. Após o início mais intenso dos cruzeirenses, o Rubro-Negro começou a ditar o ritmo do duelo, principalmente com boas arrancadas de Bruno Henrique. Foi do camisa 27 a melhor chance de jogo, com chute na trave, aos 23 minutos. Mas também faltou mais jogadas verticais.