Flamengo lança camisa em campanha antirracista no ‘Novembro Negro’

O Flamengo lançará na noite desta quinta-feira (7), em evento na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio, a camisa da campanha antirracista “Mais que cultura, identidade!”, em referência ao Novembro Negro. A nova peça é em parceria com o cantor Jorge Aragão e inspirada na música “Identidade”, do sambista rubro-negro.

A camisa terá emblema e detalhes em tom de dourado, com listras horizontais formadas pela letra da canção, que é um cântico marcante na luta contra o racismo. Jorge Aragão marcará presença no evento.