Ex-Real Madrid aponta problemas que vê no atual elenco

Após a derrota do Real Madrid contra o Milan, na Liga dos Campeões da Europa, um ex-jogador e treinador do clube espanhol, Jorge Valdano, fez apontamentos firmes sobre a situação da equipe.

A avaliação do argentino que atua como comentarista na emissora espanhola ‘Movistar Plus’ é de que existe um notório desequilíbrio no elenco. Principalmente, quando se trata das peças disponíveis e também da saída do alemão Toni Kroos rumo a aposentadoria.