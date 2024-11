Esposa de Valverde detona Ancelotti após derrota do Real Madrid: ‘Me levam presa’

Mina Bonino criticou a função de Federico no esquema de jogo do técnico italiano e também discutiu com torcedores merengues no X Crédito: Jogada 10

A segunda derrota consecutiva do Real Madrid no Santiago Bernabéu tem custado caro para Carlo Ancelotti. A insatisfação evidenciada por torcedores após o revés por 3 a 1 para o Milan, pela Champions League, se estendeu à Mina Bonino – esposa de Federico Valverde – nas redes sociais. Bonino não poupou críticas ao esquema de jogo de Ancelotti, que, em sua análise, tem prejudicado diretamente Valverde. Isso porque o técnico escalou Federico como um meia pela direita, e o uruguaio teve um dos desempenhos mais criticados durante a derrota para o Milan. Mina, por sua vez, entende que seu marido exerce função errada no time titular e renderia melhor atuando mais centralizado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tenho que digerir isso melhor se não me levam presa”, iniciou Mina em seu perfil no ‘X’. Na sequência, Bonino retrucou um torcedor que disse que Modric não poderia sair do time devido à mudança tática e ao desenho do jogo naquele momento.

“Fede atua melhor quando joga de pivô. O que me diz? Quando vão entender de uma vez por todas que Fede não atua como ponta?”, questionou Mina. Discussão nas redes sociais Em outra resposta, a corneta de Mina se estendeu aos atacantes do Real Madrid. Questionada sobre a falha – na análise do torcedor – de Valverde no segundo gol do Milan, Bonino questionou o posicionamento dos ofensivos merengues. Torcedores criticaram a falta de contribuição defensiva de Valverde no gol de Morata, aos 39 minutos de partida. “Ele está jogando como ala, sabia? Por que nunca vejo atacantes sendo repreendidos por não recuarem, mas sempre aquele que está em toda parte do campo”, retrucou Mina.

Saída de Valverde Carlo Ancelotti se esquivou das críticas recebidas nas redes sociais, inclusive por parte de Mina Bonino, mas explicou o motivo da substituição. Federico Valverde deixou o campo ainda no intervalo para entrada de Eduardo Camavinga. “O que as pessoas pensam nas redes sociais, para mim se torna muito complicado opinar. Tirei porque ele não estava 100%, tinha problemas nas costas, parecia que havia se recuperado porque treinou bem ontem, mas parecia que não estava no seu melhor nível físico. Por isso o troquei”, justificou o italiano. Real Madrid O Real Madrid não voltou a vencer depois da goleada sobre o Borussia, por 5 a 2, no dia 22 de outubro. Muito pelo contrário, os merengues sofreram duas derrotas difíceis diante de seus torcedores no Santiago Bernabéu. Depois de perder por 4 a 0 para o arquirrival Barcelona, no último sábado (26), o time de Ancelotti amargou outro revés sob seus domínios e acabou superado por 3 a 1 para o Milan, pela Champions League.