Diretoria do Palmeiras vê pressão aumentar por reforços no ataque

Com queda de rendimento do setor ofensivo em momentos decisivos da temporada, Verdão deve buscar nome de peso para 2025

O jogador que vive mais pressão nesse momento é Flaco López. Atualmente, o atleta vive um jejum de cinco partidas sem balançar a rede. Nem mesmo vivendo a melhor fase de sua carreira e sendo o artilheiro do Palmeiras na temporada alivia a barra do argentino, que viu a torcida começar a pegar em seu pé.

A diretoria do Palmeiras viu a pressão aumentar por reforços para o ataque. A derrota para o Corinthians por 2 a 0, na última segunda-feira (4/11), escancarou os problemas no sistema ofensivo, que teve muitas chances de marcar no clássico, mas viu seus atacantes falharem no momento decisivo.

Além disso, Felipe Anderson, que chegou no meio do ano com o status de jogador decisivo, ainda não conseguiu se encaixar no time e acumula atuações abaixo do esperado. Outros nomes que eram comuns na equipe, como Rony e Lázaro, perderam minutagem e vêm atuando menos que o normal.

O Verdão começou a ficar muito dependente de Estêvão. Contudo, o garoto tem ”prazo de validade” no clube. Afinal, o atacante está vendido ao Chelsea e vai deixar o Palmeiras no meio do ano que vem.

Palmeiras já procurou nomes de peso para o ataque

Assim, aumentou a pressão da diretoria para um novo nome para o ataque do Palmeiras em 2025. Durante a temporada, a diretoria do Palmeiras já deu sinais de que busca reforçar o ataque. Tanto que foi ao mercado e tentou negociar com Gabigol, do Flamengo. Um pré-contrato chegou a ser oferecido, mas a falta de resposta do atacante fez o Verdão desistir do negócio.