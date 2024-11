David Luiz detalha estratégia para gol de falta em vitória do Flamengo

David Luiz marcou seu primeiro gol de falta pelo Flamengo na vitória sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro. O zagueiro não fazia um gol desta forma desde 2017, pelo Chelsea. Ele aproveitou uma bobeada da defesa adversário para marcar de falta. David reclamou da distância da barreira, que abriu e bateu bem no espaço que sobrou, surpreendendo o goleiro Cássio.

“A barreira andou quando eu fui reclamar para o árbitro. Eu vi o espaço e parti. (A comemoração) foi pelo ambiente, pela conexão que eu tenho com os meninos e com todos os jogadores. É gratificante receber esse carinho. Eu sou essa pessoa que gosta de estar todos os dias em busca do desenvolvimento coletivo. Eles sabem o quanto eu quero vê-los disfrutar e viver coisas no futebol também”, disse o jogador.