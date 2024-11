Corinthians encaminha acordo com Balbuena para encerrar transfer ban

O Corinthians encaminhou um acordo para quitar sua dívida com o zagueiro Balbuena e encerrar o transfer ban sofrido. O Timão está proibido de registrar jogadores por três janelas de transferências, ou seja, até 2026, por conta de um débito com o paraguaio. Contudo, esta sanção deve cair em breve.

O clube paulista fez contato nos últimos dias com o estafe do ex-defensor do Timão. A diretoria alvinegra vê um acordo como próximo e está tranquila em relação ao transfer ban. De acordo com o balanço financeiro, a dívida do Corinthians com Balbuena gira em torno de R$ 6,9 milhões em direitos de imagem.