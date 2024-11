Club Brugge vence Aston Villa com gol após lance bizarro na Champions

Com direito a gol marcado após lance bizarro, o Club Brugge venceu o Aston Villa por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions. Após tiro de meta do clube inglês, cobrado pelo goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro colocou a mão na bola e o juiz marcou pênalti para os donos da casa. Assim, o meia Vanaken converteu a cobrança e confirmou a vitória dos belgas.

Dessa maneira, o Club Brugge acabou com a sequência de três vitórias nas três primeiras rodadas do Aston Villa, que perdeu a liderança desta fase de liga da Champions. Com o resultado, o time belga chegou a duas vitórias em quatro jogos e entrou na zona de classificação para os playoffs do mata-mata, com seis pontos.

Por outro lado, o Aston Villa perdeu sua campanha com 100% de aproveitamento e caiu para a 5ª posição, com nove pontos.