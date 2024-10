Caso Robinho: STF marca data para julgamento de habeas corpus

Relator do caso, o ministro Luiz Fux foi o único que teve o voto proferido. Ele teve decisão contrária aos pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa de Robinho, que pede a anulação da decisão do STJ. Em sua análise, Fux alegou que não houve violação por parte do Supremo Tribunal Federal ao determinar a prisão do ex-jogador.

Contudo, para os advogados defesa de Robinho, a prisão dele não deveria existir enquanto ainda existir recursos pendentes de análise no próprio STJ. O ex-jogador está preso desde março deste ano no presídio de Tremembé (SP). Relembre o caso envolvendo Robinho O crime envolvendo Robinho ocorreu na boate Sio Café, em Milão, na Itália, em 2013. Na época, Robinho jogava no Milan e comemorava seu 29º aniversário. O ex-jogador acabou condenado pela Justiça italiana por estupro e não tinha mais a possibilidade de recorrer. Porém, como o Brasil não extradita cidadãos natos, os órgãos do país europeu solicitaram que o cumprimento da pena ocorresse em território brasileiro, pedido acatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Posteriormente à decisão, a polícia deteve Robinho no dia 21 de março deste ano, em sua cobertura em Santos, onde morava com a família. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente