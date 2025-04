Veja como evitar choques ao ligar o registro do chuveiro

De acordo com Rangel Nocera, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera Ribeirão Preto, essa sensação ocorre devido a falhas do sistema elétrico. “O chuveiro elétrico funciona com uma resistência que aquece a água. Quando o aterramento não está adequado ou há fuga de corrente, a água pode conduzir eletricidade, causando essa leve descarga ao entrar em contato com o registro metálico”, explica.

Tomar um banho relaxante pode rapidamente se tornar um momento desconfortável quando uma leve descarga elétrica é percebida ao girar o registro do chuveiro. Embora esse sinal seja constantemente ignorado, ele pode indicar falhas sérias na segurança elétrica da residência.

Importância do equipamento de segurança

Outro fator que pode intensificar esse problema é a falta de um Dispositivo Diferencial Residual (DR), equipamento de segurança que interrompe a corrente elétrica em caso de fuga, prevenindo choques mais graves. “Em muitas residências, a instalação elétrica não segue as normas de segurança, o que aumenta os riscos de acidentes domésticos. Além do aterramento adequado, o uso do DR é essencial para evitar esses choques”, alerta o professor.

Contratar um eletricista para revisar a instalação elétrica regularmente pode evitar complicações futuras (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Como evitar choques no chuveiro

Para garantir a segurança e evitar esse incômodo, Rangel Nocera recomenda algumas medidas práticas. Primeiramente, é essencial verificar se o chuveiro está devidamente aterrado, seguindo as normas da NBR 5410, que regula instalações elétricas de baixa tensão. Também é importante instalar um Dispositivo Diferencial Residual (DR), que detecta fugas de corrente e desliga automaticamente a energia, evitando acidentes graves. Além disso, deve-se evitar emendas na fiação, pois fios desencapados ou mal conectados podem aumentar o risco de choques e curtos-circuitos.

“Outro cuidado essencial é não tocar no chuveiro com o corpo molhado, já que isso aumenta a condução elétrica e pode intensificar a sensação de choque. Por fim, realizar manutenções periódicas é fundamental. Contratar um eletricista para revisar a instalação elétrica regularmente, especialmente se a casa for antiga ou se houver sinais de problemas elétricos, como disjuntores desarmando frequentemente, pode evitar complicações futuras”, finaliza o engenheiro elétrico.