Veja a trajetória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Além do Fortaleza, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

Destaques para 2025

Nesta temporada do Brasileirão, o Fortaleza seguirá sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, contratado em 2021. Para reforçar o elenco, o Leão do Pici contratou o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o meio-campista Pol Fernández, o atacante Dylan Borrero e os zagueiros Gastón Ávila e David Luiz.

O Fortaleza levou o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)

Campeão da série B

No ano de seu centenário, em 2018, o Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B. Comandado por Rogério Ceni, o time conquistou o título ao bater o Avaí por 1 a 0, no estádio da Ressacada. Antes disso, o Leão do Pici havia sido rebaixado para a segunda divisão em 2006 e, desde então, estava lutando — passando, inclusive, pela terceira divisão — para retornar à elite do futebol brasileiro.

História do time no Campeonato Brasileiro

A primeira participação do Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1960 — quando a competição ainda era chamada Taça Brasil. Naquele ano, o time disputou a final contra o Palmeiras. Em 1968, também disputou o título, dessa vez contra o Botafogo. Em 2023, o time cearense marcou 54 pontos e ficou na 10ª posição na tabela. Em 2024, o clube avançou e ficou em 4º lugar, com 68 pontos e um aproveitamento de 59%.