7 benefícios do cardamomo para a saúde e como usá-lo

1. Auxilia na perda de peso

De acordo com o estudo “Cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton) Seeds Intake Increases Energy Expenditure and Reduces Fat Mass in Mice by Modulating Neural Circuits That Regulate Adipose Tissue Lipolysis and Mitochondrial Oxidative Metabolism in Liver and Skeletal Muscle“, publicado no International Journal of Molecular Sciences, o cardamomo é um superalimento e pode ajudar na perda de peso e na regulação do apetite.

A pesquisa constatou que uma pessoa de 60 kg precisa ingerir cerca de 77 mg de cardamomo por dia para obter o benefício, claro, combinado com uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Para chegar ao resultado, os pesquisadores incluíram sementes de cardamomo na dieta de camundongos e constataram que aqueles que ingeriram a quantidade máxima da especiaria, cerca de 12% da alimentação diária, apresentaram 36% menos acúmulo de gordura corporal em comparação ao grupo de controle. Com essa análise, os cientistas buscam incentivar o aumento do consumo do ingrediente.

2. Melhora a digestão

O cardamomo é rico em óleos essenciais, como o d-limoneno, que ajuda a melhorar o processo de digestão de maneira natural, pois estimula a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra de alimentos no estômago. Além disso, o d-limoneno possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que aliviam desconfortos digestivos, como inchaço e gases, promovendo a saúde do sistema gastrointestinal de forma geral.

3. Mantém a saúde bucal

Por conter propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias, a especiaria também é eficaz para ajudar a manter a saúde bucal. Mastigar sementes de cardamomo, por exemplo, pode ajudar a reduzir a inflamação nas gengivas, promover a cicatrização de feridas na cavidade oral e combater as bactérias responsáveis pelo mau hálito. Contudo, lembre-se sempre de consultar um especialista.