6 dicas para manter a pele protegida e hidratada no outono

Algumas adaptações na rotina de cuidados com a pele devem ser feitas no outono (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Beleza

Durante o outono, as temperaturas começam a diminuir gradualmente, tornando o clima mais ameno e as noites mais frias. Além disso, há diminuição da umidade do ar, o que pode causar sensação de tempo seco em várias partes do país. No entanto, essas variações podem deixar a pele mais suscetível a ressecamento, irritações e desequilíbrios. Para garantir que ela se mantenha saudável e radiante durante essa transição para o inverno, é essencial uma rotina de cuidados. “[…] Adaptar a rotina de skincare às necessidades da sua pele é essencial para evitar desconfortos e manter a saúde cutânea. Escolher os produtos certos e aplicar os cuidados necessários pode fazer toda a diferença para que a pele se mantenha equilibrada e protegida contra as intempéries”, afirma Talita Bovi, esteticista especializada em cosmetologia e mestre em engenharia biomédica.

Abaixo, a profissional compartilha algumas dicas para manter a pele protegida e hidratada durante o outono. Confira! 1. Hidratação intensiva para combater o ressecamento O clima mais seco e os ventos fortes podem causar desidratação na pele, principalmente na região do rosto. "No outono, a hidratação é fundamental. Utilize cremes e loções hidratantes que contenham ácido hialurônico, ceramidas, d-pantenol e ingredientes que ajudam a manter a umidade da pele e a fortalecer a barreira cutânea", recomenda Talita Bovi. Aplique o hidratante logo após o banho, quando os poros ainda estão dilatados, para uma absorção mais eficaz. 2. Utilize protetor solar Mesmo em dias nublados ou chuvosos, os raios solares continuam a afetar a pele, especialmente com a incidência de raios UVA e UVB. "É essencial aplicar e reaplicar o protetor solar todos os dias, independente do clima. Prefira fórmulas com texturas leves e hidratantes, como filtros solares em gel-creme ou fluído, com acabamento matte — o ideal para o seu tipo de pele", sugere a profissional. Alguns produtos ajudam a melhorar a oleosidade da pele ao longo do dia (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Cuidados com a oleosidade nas áreas têmporas O calor, apesar de mais leve no outono, ainda pode causar excesso de oleosidade em algumas partes do rosto, especialmente na zona T (testa, nariz e queixo). Para evitar o brilho excessivo e a obstrução dos poros, Talita Bovi indica o uso de produtos oil-free e toque seco, como tônicos adstringentes com extratos botânicos, que ajudam a controlar a produção de sebo sem ressecar a pele. 4. Proteção em dias de vento No outono também é comum o aumento dos ventos, que podem ressecar e irritar a pele. Por isso, a profissional recomenda o uso de “cremes ricos em aminoácidos e protetores labiais, como a cera de abelha, que formam uma barreira contra agentes agressivos e aumentam a hidratação”. 5. Aposte em máscaras faciais Para dar à sua pele um tratamento intensivo, adicione uma máscara facial hidratante ou revitalizante à sua rotina semanal. “Máscaras com vitaminas C e E e antioxidantes são perfeitas para combater os efeitos do clima imprevisível do outono. Elas oferecem uma hidratação profunda e ajudam a proteger a pele dos radicais livres”, afirma a esteticista Talita Bovi. Aplique a máscara uma vez por semana.