Veja a importância do nutricionista para a saúde e o bem-estar

O conhecimento sobre a alimentação é de extrema importância para a saúde . “A educação nutricional é uma ferramenta poderosa para transformar hábitos alimentares e prevenir doenças, o que faz com que a presença desse profissional seja essencial em diversas esferas da saúde”, afirma.

A escolha de alimentos saudáveis fortalece o sistema imunológico e contribui para o bom funcionamento do corpo, prevenindo complicações de saúde no futuro.

A nutrição adequada é um dos pilares mais importantes para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes , hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. “Adotar práticas saudáveis e equilibradas no dia a dia, com uma alimentação rica em nutrientes e pobre em substâncias prejudiciais, pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento dessas doenças”, ressalta Rochele da Silva Boneti.

Perigos das dietas restritivas

Os mitos que circulam em torno da nutrição podem prejudicar a adoção de hábitos saudáveis. O compartilhamento nas redes sociais de dietas milagrosas e promessas de emagrecimento rápido sem auxílio de um profissional são práticas que confundem a população.

Além disso, Rochele da Silva Boneti alerta sobre as dietas restritivas, que muitas vezes são mal interpretadas e seguidas sem orientação profissional. “Dietas extremamente restritivas podem levar a deficiências nutricionais e prejudicar a saúde, em vez de promovê-la”, alerta.

Impacto na saúde mental e equilíbrio emocional

Uma alimentação equilibrada tem impacto direto na saúde mental e emocional. Nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e ácidos graxos, são importantes no funcionamento do cérebro e na regulação do humor.