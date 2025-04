9 dicas para não errar na hora de fazer um backup

Em 31 de março é celebrado o Dia Mundial do Backup, processo de copiar e armazenar dados importantes em um local seguro, como um HD externo, nuvem ou outro dispositivo, para garantir que essas informações não sejam perdidas em caso de falhas, ataques virtuais ou acidentes. Fazê-lo regularmente é essencial porque protege arquivos pessoais, profissionais e até sistemas inteiros contra imprevistos, como pane no computador, exclusão acidental ou ataques de vírus.

“É como ter um seguro para seus arquivos mais preciosos, seja uma foto de família, um trabalho importante ou aquela playlist que você criou com tanto carinho. Mesmo com as vantagens adquiridas com a tecnologia, ela pode falhar a qualquer momento e, quando isso acontece, é bom saber que temos um plano B”, explica Ivone Ascar Sauáia Guimarães, professora do curso de Ciências da Computação da Faculdade Anhanguera.