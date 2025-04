A graviola, além de saborosa, oferece diversos benefícios para a saúde (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

A graviola (Annona muricata L.) é uma fruta tropical de casca verde espinhosa e polpa branca suculenta, apreciada por seu sabor doce e levemente ácido. Originária das regiões tropicais das Américas, é consumida in natura e utilizada no preparo de sucos, doces e chás. Além de seu sabor agradável, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada valiosa na alimentação. Veja, abaixo, 7 benefícios da graviola para a saúde!

Por ser rica em vitamina C e outros antioxidantes, a graviola desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Dessa forma, o consumo regular da graviola contribui para a prevenção de doenças sazonais, como gripes e resfriados, além de auxiliar na recuperação do corpo em casos de infecções. 2. Auxilia no emagrecimento Com baixo teor calórico e rica em fibras, a graviola auxilia no funcionamento intestinal e promove a sensação de saciedade, tornando-se uma aliada em dietas de emagrecimento. As fibras presentes na fruta retardam a digestão e prolongam a liberação de energia, ajudando a controlar o apetite e reduzir a vontade de comer em excesso. 3. Ação anti-inflamatória Conforme o estudo "Investigation of the chemical structure and analgesic and anti-inflammatory properties of polysaccharides that constitute the dietary fibers of soursop (Annona muricata) fruit", publicado na Food Research International, os polissacarídeos presentes na polpa da graviola apresentam efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, ajudando a aliviar dores e inflamações, apoiando o uso da fruta na medicina popular. Isso é benéfico para aliviar sintomas de doenças inflamatórias, como artrite e reumatismo, promovendo maior conforto e qualidade de vida. 4. Hidratação do corpo Composta por aproximadamente 81% de água, a graviola contribui para a reposição de líquidos, auxiliando na manutenção da hidratação, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas. Além disso, a fruta contém eletrólitos como potássio, que ajudam a equilibrar os fluidos no organismo.

Além disso, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. A graviola ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue (Imagem: Francisco Rodriguez Herna | Shutterstock) 5. Controle da glicemia As fibras e antioxidantes presentes na graviola auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue. Esse efeito é benéfico para prevenir a resistência à insulina e o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

O estudo “Distribution of Phenolic Contents, Antidiabetic Potentials, Antihypertensive Properties, and Antioxidative Effects of Soursop (Annona muricata L.) Fruit Parts In Vitro”, publicado na Biochemistry Research International, mostrou que os antioxidantes presentes na graviola são capazes de inibir enzimas que estão relacionadas ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, sugerindo um potencial efeito antidiabético da fruta. Contudo, é importante lembrar que o consumo da graviola não substitui o tratamento e o acompanhamento médico. 6. Promove a digestão A graviola tem um alto teor de fibras, que ajudam a regular o sistema digestivo. As fibras insolúveis aumentam o volume fecal, facilitando a passagem e prevenindo a constipação. Já as fibras solúveis colaboram com a digestão, alimentando as bactérias benéficas do intestino e promovendo um ambiente saudável para o processo digestivo.

7. Redução da pressão arterial A presença de potássio na graviola contribui para a eliminação do excesso de sódio do organismo, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e a controlar a pressão arterial. Esse efeito é importante para a saúde cardiovascular e para a prevenção de doenças como hipertensão. Além disso, segundo o estudo “Distribution of Phenolic Contents, Antidiabetic Potentials, Antihypertensive Properties, and Antioxidative Effects of Soursop (Annona muricata L.) Fruit Parts In Vitro”, publicado na Biochemistry Research International, os antioxidantes presentes na fruta reduzem a ação de uma enzima que faz os vasos sanguíneos se contraírem, o que normalmente aumentaria a pressão. Dessa forma, o consumo da fruta pode contribuir para a saúde do coração e a prevenção da hipertensão. Contudo, não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, bem como hábitos saudáveis.