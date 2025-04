4 alternativas para substituir o ovo na alimentação

O ovo é um alimento importante na mesa do brasileiro, devido à versatilidade, sabor e valor nutricional. No entanto, tem se destacado e ganhado protagonismo por um motivo inusitado: nas últimas semanas, é um dos principais responsáveis pelo aumento da inflação dos alimentos, tendo registrado uma alta de 15% no preço somente em fevereiro.

Diante do alto valor do ovo no mercado, a nutricionista Fúlvia G. Hazarabedian, head do programa Bio Nutri, da rede de academias high-end Bio Ritmo, explica que dá para substituir o ovo na dieta. “A substituição é possível, e deve ser acompanhada por um profissional capacitado, pois é um item riquíssimo na dieta, especialmente para quem pratica exercícios regularmente. Para manter a qualidade e os benefícios com essa troca, é preciso uma atenção redobrada que respeite as necessidades de cada organismo, bem como as preferências”, afirma.