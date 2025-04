12 lugares para passear com crianças autistas

Passeios inclusivos para crianças autistas são importantes (Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido legalmente no Brasil como uma deficiência pela Lei n.º 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana. Essa legislação garante que os autistas sejam legalmente reconhecidos como pessoas com deficiência, assegurando-lhes os mesmos direitos que os demais. Conforme o Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem cerca de 18,9 milhões de pessoas com deficiência, representando 8,9% da população acima de dois anos. Embora os dados sobre autismo no país ainda sejam limitados, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos estima que, em 2020, 1 em cada 36 crianças norte-americanas foi diagnosticada com autismo, revelando uma prevalência crescente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os espaços para socialização, que incentivem a autonomia de pessoas autistas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, são essenciais para garantir um futuro com mais independência para eles. Felizmente, diversas atrações no Brasil têm adotado políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo que essas crianças e suas famílias desfrutem de momentos especiais", destaca Julia Amed, psicóloga da Genial Care, rede de cuidado de saúde atípica para crianças autistas e suas famílias. A seguir, conheça lugares inclusivos para passear com crianças autistas em diferentes estados do Brasil! 1. Fazendinha Pet Zoo (Cotia – SP) Esse espaço ao ar livre permite que as crianças interajam com animais em um ambiente controlado e seguro. O contato com a natureza e os bichos pode ser altamente benéfico para crianças autistas, promovendo estímulos sensoriais de forma gradual e agradável. O local possui áreas abertas e menos barulhentas, permitindo uma experiência sensorial mais tranquila. O contato com os animais é guiado e pode ser ajustado conforme o nível de conforto da criança. Pessoas com deficiência entram gratuitamente, e um acompanhante tem direito a meia-entrada.

2. Parque da Mônica (São Paulo) Localizado no Shopping SP Market, o Parque da Mônica é um espaço de diversão inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, com atrações voltadas ao público infantil. O parque implementou o programa “Protocolo de Atendimento Preferencial”, garantindo que crianças com TEA e outras deficiências tenham atendimento prioritário, acesso a filas preferenciais e a possibilidade de usufruir de atrações com menos tempo de espera. Além disso, há espaços de descanso para momentos de pausa. Crianças autistas têm gratuidade, e acompanhantes pagam meia-entrada. O Beto Carrero World é referência em acessibilidade para crianças autistas (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock) 3. Beto Carrero World (Penha – SC) O maior parque temático da América Latina se tornou referência em acessibilidade para crianças autistas, garantindo experiências adaptadas e atendimento especializado. O parque possui um programa de Atenção Prioritária, garantindo acesso preferencial às atrações para crianças com TEA e seus acompanhantes. Além disso, os funcionários são treinados para lidar com necessidades específicas.

Algumas atrações podem ter barulho intenso ou luzes piscantes, então é recomendado utilizar fones de ouvido com cancelamento de ruído para maior conforto. Crianças com TEA podem entrar gratuitamente, e um acompanhante tem direito à meia-entrada. 4. BioParque do Rio (Rio de Janeiro) O BioParque do Rio é um zoológico com um conceito mais moderno e focado no bem-estar animal. O espaço foi reformado para oferecer acessibilidade a pessoas com deficiência, incluindo crianças autistas. O parque conta com áreas abertas e amplas, minimizando o risco de superlotação. Os sons dos animais e das áreas de visitação são naturais e menos agressivos do que os encontrados em parques urbanos. Há também espaços de descanso e acesso prioritário em filas. Crianças com TEA podem obter meia-entrada mediante apresentação de laudo médico, e seus acompanhantes também podem ter descontos.

5. AquaRio (Rio de Janeiro) O maior aquário da América do Sul oferece um ambiente tranquilo e visualmente estimulante, ideal para crianças com TEA que apreciam ambientes aquáticos. O local possui corredores largos, iluminação suave e um fluxo organizado para evitar aglomerações. Além disso, a temperatura interna é climatizada, proporcionando um ambiente mais confortável para pessoas sensíveis ao calor. O AquaRio oferece meia-entrada para crianças com TEA e fila preferencial. 6. Terra dos Dinos (Miguel Pereira – RJ) Para as crianças apaixonadas por dinossauros, a Terra dos Dinos é um parque imersivo com réplicas gigantes de dinossauros e trilhas interativas. O parque tem espaços abertos, trilhas tranquilas e pouca poluição sonora, o que pode ser mais confortável para crianças com TEA. No entanto, algumas esculturas possuem efeitos sonoros, então fones com cancelamento de ruído podem ajudar na experiência. Crianças com deficiência e acompanhantes de PcD tem direito a meia entrada. 7. Animália Park (Cotia – SP) Um parque de diversões temático voltado à educação ambiental, com atrações adaptadas e acessibilidade para diferentes necessidades. O parque oferece um ambiente controlado, com guias sensoriais para crianças que necessitam de menor exposição a estímulos visuais e sonoros intensos. Além disso, há espaços de descanso e filas preferenciais. Crianças com deficiência e um acompanhante pagam meia-entrada.