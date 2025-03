Veja as características do signo do Dragão no Horóscopo Chinês

Os nativos estão sempre de olho no futuro e costumam superar os desafios com avidez

Os nativos do Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Áries. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a jaspe verde, a flor é o lótus, o metal é o ferro, a erva é o alecrim, o aroma é lavanda, a cor é o vermelho e o número da sorte é o 8.

Segundo o astrólogo e numerólogo Victor Souza, os nativos de Dragão estão sempre de olho no futuro. “Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores, jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos”, explica.

Traços marcantes do Dragão

Uma das virtudes dos nativos do Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, conforme Victor Souza, eles costumam gostar de aventura. “Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores e um espírito dinâmico e ativo”, afirma.

Aspectos que precisam desenvolver

Como os demais signos do Horóscopo Chinês, o nativo de Dragão também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Dragão são conhecidas pela insatisfação permanente com tudo e com todos e pela natureza temperamental. Por isso, elas são capazes de atos impensados e arriscados”, conta Victor Souza.

Nativos de Dragão no amor

De acordo com Victor Souza, o temperamento incansável do Dragão também se manifesta no campo amoroso. Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. “Popular e protetor, o Dragão também tem a presença sempre disputada por familiares e por amigos”, finaliza.