Veja a previsão do horóscopo para os 12 signos em abril de 2025

No início do mês, o Sol em Áries fará bom aspecto com Júpiter, indicando bastante disposição e otimismo para batalhar pelos sonhos e buscar crescimento. No entanto, haverá a possibilidade de excessos. No dia 21, o Sol entrará no signo de Touro e fará aspecto tenso com Marte e Plutão. Esses movimentos sugerem que o desejo de estabilidade e cautela irá se contrastar com reviravoltas e muitos compromissos, o que poderá causar tensões e desconfortos. Influência de Vênus no amor e nas finanças No início de abril, Vênus retrógrado seguirá em Peixes e fará conjunção com Saturno e Netuno, apontando a necessidade de revisões nos relacionamentos e a tendência a confusões e frustrações motivadas pelo excesso de expectativas. Além disso, será possível que o setor financeiro fique um pouco travado neste período.

No dia 13, Vênus voltará ao seu movimento direto, sugerindo que o amor e as finanças irão fluir melhor. No entanto, o planeta seguirá no signo de Peixes e em conjunção com Saturno e Netuno. Isso indica que poderão ocorrer mal-entendidos. Para ter mais clareza, será necessário buscar formas de se equilibrar.

Atente-se aos aspectos de Mercúrio Mercúrio retrógrado iniciará o mês em Peixes e fará conjunção com Vênus, Saturno e Netuno, reforçando a tendência a mal-entendidos. Afinal, a mente estará mais confusa e poderá haver dificuldades na comunicação. No dia 07, Mercúrio retornará ao seu movimento direto e caminhará para Áries. Contudo, o planeta continuará em conjunção com Netuno. Portanto, para ter mais clareza e evitar interpretações equivocadas, você deverá se atentar à comunicação e aos pensamentos. Outros movimentos importantes Marte caminhará de Câncer para Leão. Além disso, fará oposição a Plutão durante todo o mês. Esses movimentos sinalizam propensão a emoções intensas e ações precipitadas – ambas motivadas por rompantes emocionais. Para equilibrar os impulsos, procure acolher os sentimentos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries O ariano terá confiança e energia para batalhar por seus sonhos e ir em busca do que lhe traz realização (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) Energia geral No início do mês, você terá confiança e energia para batalhar por seus sonhos e ir em busca do que lhe traz realização. A tendência será que tudo flua com facilidade. Apesar disso, deverá direcionar bem a sua energia, evitando desperdiçá-la em movimentos que não conseguirá concretizar. Por outro lado, poderá se confundir e se deixar levar por ilusões.

Relacionamentos Fase de revisões no setor afetivo. Haverá a possibilidade de confusões e mal-entendidos nessa área. Portanto, tenha cuidado ao se comunicar. Além disso, procure se recolher e analisar as experiências vividas nos relacionamentos, buscando mais clareza. Por fim, tome cuidado com as expectativas em relação ao outro, pois poderá se frustrar. Trabalho e dinheiro No início de abril, terá bastante energia para dar andamento aos projetos e iniciar movimentos. Será possível que surjam boas oportunidades em seu caminho. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. Você tenderá a buscar mais estabilidade financeira. Contudo, poderá se deparar com reviravoltas, o que irá gerar bastante desconforto. Logo, tenha um plano alternativo para lidar com o que vier. Touro O taurino viverá um momento importante para dar andamento aos projetos e batalhar pelo que almeja (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Energia geral No começo de abril, você enfrentará encerramentos. Tenderá a ser um período mais introspectivo, até porque a sensibilidade emocional e energética estará em alta. Logo, procure se recolher e assimilar o que viveu nos últimos meses. Por volta da metade do mês, com o Sol se aproximando de Touro, uma nova fase se iniciará. A tendência será que tenha mais energia para ir em busca do que deseja. Entretanto, poderá se deparar com reviravoltas, o que mudará os planos. Relacionamentos Você viverá uma fase de encerramentos no setor afetivo. Portanto, deverá ter mais cautela com a tendência a mal-entendidos e a se deixar levar por fantasias. Ao longo desse período, poderá ter dificuldade para compreender os próprios sentimentos. Para ter mais clareza e evitar tomar decisões equivocadas, acolha as emoções e se dedique às práticas espirituais e artísticas. Trabalho e dinheiro Você terá menos energia, especialmente no início do mês. Além disso, haverá a possibilidade de se deparar com sentimentos de melancolia e desânimo com mais frequência. Logo, procure desacelerar e observar os ciclos que precisam ser encerrados. Por volta da metade de abril, o cenário mudará. Será um momento importante para dar andamento aos projetos e batalhar pelo que almeja. No entanto, se prepare para as mudanças que poderão surgir.