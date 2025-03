Veja a importância do descanso antes do vestibular

Após a preparação para as provas, é importante cuidar do corpo e da mente

Além de se dedicar aos estudos para o vestibular, é fundamental garantir que o corpo e a mente estejam descansados antes da prova. Nas horas que antecedem o exame, é importante evitar a sobrecarga de estudos e optar por atividades que ajudem a relaxar e diminuir a ansiedade. Assim, estará mais tranquilo, focado e preparado para enfrentá-lo com mais confiança e energia.

“Nos momentos antes da prova, o objetivo não deve ser revisar conteúdos de última hora, mas preparar seu corpo e mente para um desempenho de alto nível. O segredo está em evitar sobrecarregar a mente e o corpo, buscando, ao invés disso, estratégias que ajudem a manter a calma e o foco”, afirma Caio Temponi, pesquisador e mentor, que aos 12 anos, passou em primeiro lugar no vestibular da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar). Aos 13, ele teve cinco aprovações em diferentes cursos, incluindo Medicina e Direito na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro).