8 dicas para atrair clientes e aumentar as vendas

Com o comportamento do consumidor em constante evolução, as marcas precisam adotar estratégias inovadoras para atrair e fidelizar clientes e, com isso, aumentar a vendas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista registrou um crescimento de 2,5% em janeiro de 2024, impulsionado principalmente pelos setores alimentício e farmacêutico. Pequenos negócios também apresentaram avanços significativos: em novembro de 2024, 32% dos empreendedores relataram aumento na receita em comparação ao mesmo mês de 2023, um crescimento expressivo frente aos 23% registrados no início do ano.

Além disso, a proporção de pequenos negócios com queda no faturamento diminuiu, passando de 43% em fevereiro para 35% em novembro, conforme a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae.

“O crescimento do varejo reflete o potencial do mercado, mas também evidencia a necessidade de estratégias eficazes para se destacar. Hoje, o consumidor busca experiências personalizadas, uma jornada de compra simplificada e benefícios como cashback e programas de fidelidade”, destaca o especialista em vendas e CEO da Receita Previsível, Thiago Muniz. Tecnologia como aliada no aumento das vendas Uma pesquisa feita pela Octadesk em parceria com a Opinion Box mostrou que 61% dos consumidores compram mais pela internet do que em lojas físicas. Nesse contexto, empresas que desejam crescer de forma sustentável precisam investir em tecnologia, entender as preferências do público e oferecer diferenciais competitivos. O e-commerce segue em ascensão, impulsionado por novas formas de pagamento, como o Pix parcelado e as carteiras digitais. Além disso, a integração entre lojas físicas e canais online – estratégia conhecida como omnicanalidade – tornou-se essencial para proporcionar mais conveniência ao cliente e aumentar as taxas de conversão.

No universo B2B, essa digitalização também é evidente. Dados da Gartic revelam que, em 2023, o número de compradores B2B que indicavam uma preferência por compromissos “sem representantes” foi de cerca de 60%. Além disso, até o final de 2025, 80% das interações de vendas B2B entre fornecedores e compradores ocorrerão em canais digitais, reforçando a necessidade de adaptação por parte das empresas. Outro fator relevante é a mudança no perfil dos vendedores: 50% dos profissionais com melhor desempenho darão prioridade a acordos de trabalho mais flexíveis em detrimento de oportunidades com maior remuneração. “As empresas que utilizam dados e inovação saem na frente. Ferramentas como análise preditiva, inteligência artificial e automação de marketing otimizam processos e aprimoram a experiência do consumidor, impactando diretamente no crescimento das vendas”, explica Thiago Muniz.

Impulsionando o negócio com tecnologia Para ajudar empreendedores a aprimorar suas estratégias, Thiago Muniz lista 8 dicas para vender mais. Confira! 1. Conheça seu público-alvo Segundo a Epsilon, 80% dos consumidores têm maior probabilidade de comprar de uma empresa que oferece experiências personalizadas. Já um estudo da McKinsey aponta que 78% dos usuários tendem a repetir compras com marcas que entregam conteúdos altamente personalizados. “Compreender as necessidades e preferências dos clientes é fundamental para oferecer soluções sob medida e aumentar as taxas de conversão. Ferramentas como CRM e inteligência artificial ajudam a mapear padrões de consumo e segmentar campanhas de forma mais assertiva”, destaca.

As redes sociais podem ajudar a aumentar as vendas do negócio (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock) 2. Invista no digital Ter presença online não é mais um diferencial – é uma necessidade. De acordo com a We Are Social, 86,6% da população brasileira está conectada à internet, somando 187,9 milhões de pessoas. Além disso, o Instagram e o Facebook contam, respectivamente, com 134,6 milhões e 111,3 milhões de usuários ativos no Brasil. “Aproveite o potencial das redes sociais não apenas para gerar vendas, mas também para construir autoridade e estreitar o relacionamento com os clientes. Além disso, invista em SEO e anúncios pagos para ampliar o alcance do seu negócio”, orienta Thiago Muniz.