5 penteados estilosos para curtir o Lollapalooza

É possível unir conforto, frescor e estilo em um único penteado para curtir o festival (Imagem: Ted Alexander Somerville | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Beleza

Quem ama festivais, como o Lollapalooza, sabe que a produção começa muito antes do primeiro show. Escolher um penteado que traduza seu estilo, valorize os fios e resista às horas de música e dança é parte essencial dessa experiência. Por isso, o Keune Master Talent Leoni e a Keune Talent Samantha Cunha, especialistas em criar cabelos autênticos e sofisticados, imprimindo personalidade em cada detalhe, listam algumas sugestões de penteados para aproveitar cada segundo do Lollapalooza com confiança e muito charme. Confira!

1. Bubble ponytail O bubble ponytail é moderno, fácil de fazer e ideal para um visual cheio de atitude no festival (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

Indicação de Leoni, o “rabo de cavalo de bolha” é uma tendência que veio para ficar. Prático, moderno e superfácil de fazer, esse penteado traz um toque de autenticidade ao visual e pode ser complementado com acessórios maximalistas, dando ainda mais personalidade ao look. Para criar o efeito, Leoni indica começar prendendo o cabelo, como se fosse um rabo de cavalo tradicional. Se necessário, use cera em spray na raiz ou um gel fixador para garantir que o cabelo fique bem alinhado. Essa etapa ajuda a controlar a raiz e a dar mais textura e fixação aos fios. Em seguida, coloque um segundo elástico cerca de 3 ou 4 dedos abaixo do primeiro e prenda o comprimento dos fios. Repita esse processo ao longo do cabelo, espaçando os elásticos de forma que, ao final, você crie o efeito “bolha” característico do penteado.

2. Wet hair Com efeito molhado e visual marcante, o wet hair é perfeito para quem busca elegância e praticidade (Imagem: FashionStock.com | Shutterstock) O penteado wet hair é ideal para quem quer um visual de efeito molhado e cheio de atitude. Perfeito para os cabelos curtos, ele combina perfeitamente com o clima do festival. Para criar esse estilo, Leoni indica o gel capilar e o óleo reparador de pontas como ferramentas indispensáveis. Comece aplicando o gel na raiz e depois passe o óleo ao longo do comprimento. Para o acabamento, penteie os fios para trás, criando um visual de quem acabou de sair do banho ou de uma piscina. E já que estamos falando de festival, não hesite em apostar no brilho ou em acessórios: aplique alguns brilhos na lateral dos fios para dar um toque extra de glamour e personalidade ao look. “Esse penteado é simples, mas cheio de estilo. E o melhor de tudo: você não precisa se preocupar com o calor! Com os finalizadores certos, você garante um visual impecável, mesmo diante da agitação dos shows”, diz o profissional.

3. Meio preso com tranças O cabelo solto, com tranças e rabos na parte frontal, conquistou o coração de muitas mulheres cacheadas e é uma das sugestões de Samantha Cunha, que é especialista em cabelos com curvatura. Além de ser elegante e criativo, esse penteado é fácil de fazer e traz um toque de sofisticação ao look. Comece aplicando um gel definidor de cachos em todo o cabelo para realçar o volume e as curvaturas dos fios. Em seguida, separe a parte frontal do cabelo em duas seções e prenda como se fosse um rabo de cavalo de cada lado. Para dar um charme, faça duas trancinhas nas laterais e complemente o visual com acessórios dourados ou prateados, colocando-os ao redor das tranças. “Para um melhor acabamento, o ideal é colocar prendedores (elásticos) de silicone, e os acessórios podem ser anéis ou pingentes para as tranças”, complementa a cabeleireira.

4. Afro puff meio preso O afro puff meio preso é ideal para quem adora volume e quer um visual descomplicado (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock) Indicação de Samantha Cunha para as crespas, esse estilo é perfeito para quem adora volume e quer um visual descomplicado, mas com um toque especial para curtir um show. Comece separando o cabelo em duas partes, prendendo a parte de cima com um acessório ou um elástico diferentão. Para garantir que o cabelo se mantenha no lugar o dia inteiro, um spray de fixação e um bom óleo com proteção UV, pelo tempo em exposição ao sol, pode ser a chave. “Para as crespas, esse penteado é uma excelente opção para realçar a curvatura natural dos fios, especialmente se elas capricharem na definição com um bom leave-in e óleo capilar”, complementa a hairstylist.