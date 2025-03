5 dicas para tornar a limpeza da casa mais prática e funcional

Veja como alguns cuidados com a decoração do lar podem facilitar a rotina

Construir ou reformar uma casa envolve muitas decisões que impactam diretamente a rotina dos moradores. Desde a organização dos espaços até a escolha dos materiais, cada detalhe faz a diferença no dia a dia. Questões simples, como onde guardar produtos de limpeza ou como otimizar o espaço do guarda-roupa, podem parecer pequenas, mas influenciam na funcionalidade do lar.

A organização é um dos pontos mais importantes. Onde serão guardados os materiais de limpeza? Como vão ser organizadas as roupas no guarda-roupa? Para um melhor resultado e uma casa mais prática, é preciso pensar nisso tudo e muito mais antes mesmo de começar a planejar uma reforma ou construção.

Por isso, segundo Cristiane Schiavoni, é tão importante pensar em uma estética bonita atrelada a viabilização do processo de higienização da casa. “De repente, podemos tentar um criado com rodilhos, ao invés de uma marcenaria fixa com o objetivo de afastar e limpar ou, então, escolher uma cama e um armário que não abram espaço para a poeira. Na arquitetura de interiores, são infinitas as possibilidades que poderão simplificar — e muito — a rotina de uma família”, explica.

Na lavanderia, por exemplo, a profissional explica que, ao decidir a acomodação dos itens, a limpeza do ambiente também se torna mais simples. “O fácil acesso a um aspirador de pó, por exemplo, vai fazer com que a sua retirada também seja mais acessível e, consequentemente, que você utilize esse eletrodoméstico com mais frequência. Por isso, pensar na distribuição e armazenamento, seja no dormitório, seja na cozinha ou no quarto, faz com que a sua rotina de organização fique mais fácil”, afirma.

“ Um exemplo é o piso de madeira. Quem não ama a sensação confortável do pisar descalço e o acolhimento que ele fornece? Mas há de se considerar que esse tipo de revestimento requer processos de limpeza que dão um trabalhinho extra. Sem contar que, se a família tem um pet, definitivamente a escolha será um transtorno quando o xixi do ‘doguinho’ no lugar errado começar a manchar o piso”, avalia a arquiteta.

a) Piso

No caso dos pisos, é fundamental a atenção com questões como textura e cor. “Os antiderrapantes, que muitas vezes são eleitos com o propósito de deixar o ambiente mais seguro, pode dificultar a limpeza. Pensando na usabilidade, cerâmica e porcelanato são imbatíveis, pois podemos lavar […]”, orienta Cristiane Schiavoni.

b) Mobiliário

Pensando na durabilidade das peças, algumas medidas se revelam bastante eficazes. Na cozinha, uma base de alvenaria antes do móvel promove a proteção no contato com a água e, no dormitório, evita as trombadas com a base da vassoura e do rodo.

“É muito comum que as peças comecem a se deteriorar devido a esse contato com o piso e a rotina de faxina. Por isso, tudo o que pudermos evitar contribui para a longevidade do décor da casa”, revela a arquiteta.