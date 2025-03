5 dicas para escolher um apartamento para morar com seu pet

Com isso, a busca por apartamentos que ofereçam conforto e segurança para os pets não para de crescer. Mas escolher o imóvel ideal vai muito além de verificar se o condomínio permite animais. Pensando nisso, Jorge de Moraes, diretor de operações da Vila 11 — empresa especializada em empreendimentos multifamily —, destaca 5 pontos essenciais que os tutores devem considerar ao procurar um apartamento para morar com seu bichinho. Confira!

2. Infraestrutura além do óbvio

Além de aceitar animais, o ideal é que o prédio ofereça estrutura adequada para eles. Ter um espaço pet para brincadeiras e um pet spa para banhos facilita o cotidiano dos tutores e garante praticidade e comodidade para os moradores, sendo assim um ponto crucial na hora de escolher o imóvel.

Opte por bairros com infraestrutura adequada para os animais (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

3. Bairro pet friendly

Além da infraestrutura do condomínio, a escolha do bairro também influencia na qualidade de vida do pet. Regiões com praças, parques e calçadas seguras tornam os passeios mais agradáveis. Também vale conferir se há clínicas veterinárias e pet shops próximos.