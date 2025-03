4 dicas para usar tecido na decoração da casa

O tipo de tecido faz grande diferença na decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) / Crédito: EdiCase Decoracao

A escolha dos tecidos na decoração é um dos aspectos mais importantes para criar um ambiente harmonioso e acolhedor. O tecido certo não só traz beleza e sofisticação, mas também contribui para o conforto e bem-estar dos moradores e visitantes. Ao selecionar os materiais, é fundamental considerar tanto a estética quanto a funcionalidade, equilibrando textura, durabilidade e facilidade de manutenção. A arquiteta Elisa Maretti, à frente do escritório que leva seu nome, destaca a importância de selecionar materiais versáteis, capazes de se adaptar às diferentes estações do ano. “Precisamos optar por tecidos mistos que ofereçam frescor no verão e, quando combinados com mantas ou almofadas, proporcionem aconchego no inverno”, explica.

1. Praticidade no dia a dia A microfibra e o couro sintético são ideais para os assentos de cadeira (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) Os tecidos estão presentes em diversos elementos da casa, indo além das cortinas e almofadas. É essencial pensar também no sofá, no enxoval da cama e até no revestimento das cadeiras da sala de jantar. Para cortinas, Elisa Maretti recomenda o poliéster e misturas de linho, que combinam durabilidade e facilidade de manutenção. “Já para sofás e assentos de cadeiras, a microfibra e o couro sintético são ideais por sua resistência a manchas e desgastes, além da praticidade na limpeza”, sugere. Quando o assunto é conforto e praticidade, o algodão e o percal são ótimas opções para almofadas e roupa de cama, garantindo maciez e facilidade na lavagem.

2. O meio-termo entre calor e frio O linho e a sarja são tecidos que se ajustam à temperatura (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá) Algumas peças, como móveis, não são substituídas com frequência e, por isso, exigem atenção redobrada na escolha dos tecidos. Para garantir versatilidade ao longo do ano, a arquiteta sugere o uso de sarja e linho misto. “Esses materiais são capazes de refrescar nos dias quentes e, quando complementados com cobertores ou mantas, tornam-se aconchegantes no frio”, afirma. 3. A importância das cores na decoração As estampas devem combinar com os demais elementos da decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá)

Além da funcionalidade, a harmonização das cores é um aspecto essencial na decoração. Segundo Elisa Maretti, tons terrosos como terracota, bege e marrom estão em alta e dominam os projetos de interiores atuais. “O mocha mousse, eleito cor do ano de 2025 pela Pantone, é um exemplo de tonalidade que vem ganhando destaque”, revela. Outras apostas para este ano incluem o verde queimado e o mostarda, que trazem personalidade e sofisticação. 4. Cores neutras ou vibrantes: como escolher? Cores neutras combinam com diversos estilos de decoração (Projeto: Escritório Elisa Maretti | Imagem: Manuel Sá)