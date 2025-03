9 dicas para combater problemas de saúde mental nas empresas

A saúde mental no ambiente de trabalho passou a ser uma prioridade nas empresas, especialmente após a recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que exige ações específicas para enfrentar o estresse, o assédio e a sobrecarga psicológica. A alteração exige que, a partir de 26 de maio de 2025, as organizações adotem medidas claras e eficazes para identificar e combater esses problemas, incluindo a saúde mental como um risco ocupacional oficial.

Este cenário surge em meio a um contexto preocupante, com o Brasil sendo o país mais afetado pela ansiedade e o segundo em casos de depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa realidade tem gerado reflexos diretos nas empresas, como indica um estudo da International Stress Management Association (ISMA-BR), que aponta que 72% dos trabalhadores brasileiros sofrem com estresse ocupacional.