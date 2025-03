Pimentão recheado com quinoa (Imagem: Anggalih Prasetya | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

As refeições sem carne e ricas em proteínas podem ser uma escolha saudável e equilibrada para o o dia a dia. Além de promoverem benefícios à saúde e contribuírem para a sustentabilidade, esses pratos oferecem uma grande diversidade de sabores e texturas. Incluir proteínas vegetais na alimentação é uma forma prática de variar o cardápio e garantir a ingestão necessária desse nutriente. Veja, a seguir, 5 receitas sem carne ricas em proteínas para o almoço!

Pimentão recheado com quinoa Ingredientes 2 pimentões vermelhos

2 pimentões amarelos

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de feijão-preto cozido sem o caldo

cozido sem o caldo 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola roxa picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Azeite para untar Modo de preparo Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Coloque-os em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos para amolecer levemente. Reserve. Em uma panela, adicione o caldo de legumes e a quinoa e cozinhe em fogo médio até absorver todo o líquido. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão picado até ficarem macios. Adicione o feijão-preto, o milho-verde, a quinoa cozida, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e reserve. Recheie os pimentões pré-assados e leve-os ao forno por mais 15 minutos. Polvilhe o coentro e sirva em seguida. Escondidinho de batata-doce com proteína de soja Ingredientes Purê 3 batatas-doces sem casca e picadas

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Noz-moscada

Água para cozinhar Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja

1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 tomate picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde a gosto Modo de preparo Purê Em uma panela, cozinhe as batatas-doces em água até ficarem bem macias. Em um recipiente, amasse as batatas com um garfo. Adicione o azeite, o leite vegetal e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Recheio

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água quente e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e esprema bem para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione proteína de soja e mexa bem. Adicione o tomate e o extrato de tomate e tempere com sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Montagem Em um refratário, espalhe metade do purê de batata-doce e cubra com o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê e leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

Salada de feijão-branco Ingredientes 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola roxa picada

1/2 pepino fatiado em cubos pequenos

1 colher de sopa de sementes de girassol

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão picada para finalizar Modo de preparo Em uma tigela grande, adicione o feijão-branco, o tomate-cereja, a cebola roxa e o pepino. Regue com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Adicione as sementes de girassol e as folhas de manjericão. Misture novamente até os ingredientes estarem bem incorporados. Leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida. Homus de grão-de-bico (Imagem: New Africa | Shutterstock) Homus de grão-de-bico Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para finalizar

Grão-de-bico cozido e folhas de salsa para decorar Modo de preparo No processador de alimentos, bata o grão-de-bico, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite, o cominho e o sal até formar uma pasta homogênea. Transfira para uma tigela e espalhe com uma colher. Decore com grãos de grão-de-bico cozidos, regue com azeite e finalize com folhas de salsa fresca. Sirva em seguida.